Тульские росгвардейцы задержали пьяного жителя с гранатой

О странном мужчине, который ходил по улицам с ножом сообщили местные жители. Прибывшие на место росгвардейцы задержали неизвестного и изъяли все его оружие.

Для обследования опасных находок на место прибыли саперы и кинологи. Самого задержанного передали оперативникам для разбирательства.

По предварительным данным, задержанный — это местный безработный, который ранее уже представал перед судом. Откуда у него взрывоопасный предмет выяснит следствие.