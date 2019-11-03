Тульские росгвардейцы задержали пьяного жителя с гранатой
Целый арсенал изъяли у пьяного жителя Тулы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Мужчина носил с собой три ножа, магазин с боеприпасами и ручную гранату. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О странном мужчине, который ходил по улицам с ножом сообщили местные жители. Прибывшие на место росгвардейцы задержали неизвестного и изъяли все его оружие.
Для обследования опасных находок на место прибыли саперы и кинологи. Самого задержанного передали оперативникам для разбирательства.
По предварительным данным, задержанный — это местный безработный, который ранее уже представал перед судом. Откуда у него взрывоопасный предмет выяснит следствие.