Происшествия 27 мая 2023, 21:05 Тульские пожарные спасли из огня трех котят Пожарные эвакуировали из огня шесть человек и спасли трех котят в Тульской области Пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области / Пресс-служба МЧС

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Пожарные спасли трех котят из горящей квартиры в городе Щекино Тульской области. Возгорание произошло утром 26 мая в доме на улице Транспортной, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 3:59, пожарный расчет прибыл на место уже через две минуты. В результате происшествия в квартире выгорели кухня и коридор. Спасатели эвакуировали шесть человек и спасли трех котят.

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«При входе в горящую квартиру услышали писк котят. Возле двери нашли двоих малышей и по цепочке, передавая их из рук в руки, вынесли из задымленного помещения. После нашли еще одного котенка и вынесли его на свежий воздух», — рассказал подробности спасения малышей начальника караула 31 пожарно-спасательной части Алексей Шмелев.

Причиной пожара стала оставленная без присмотра свеча.

Ранее работники 204-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» сняли с ели кота в селе Осташево в Волоколамске. Животное просидело на шестиметровом дереве около трех часов.