Тубус переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» обнаружили возле мусорных контейнеров в одном из дворов в Нижнем Новгороде. Как стало известно kр.ru, на подозрительный зеленый предмет обратил внимание рабочий, который приехал, чтобы вывезти отходы с площадки.

Инцидент произошел днем 10 июля. После обнаружения части ЗРК мужчина сразу вызвал экстренные службы. Во двор на улице Сергея Акимова приехали саперы, кинологи и сотрудники экспертно-криминалистического центра.

При проверке оказалось, что это действительно тубус ПЗРК 9П39 «Игла». Предмет не представлял опасности для окружающих, потому что внутри него не было взрывчатого вещества.

Теперь полиция выясняет, кто является владельцем части этого оружия, а также зачем он выкинул тубус на помойку. Проверка продолжается.

Переносной ЗРК «Игла» — это советский и российский переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Комплекс приняли на вооружение в 1981 году.