ТЦ загорелся в Наро-Фоминске. Видео

ТЦ на улице Московская в городском округе Наро-Фоминск вспыхнул 8 декабря, в 12:57. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. На первом этаже здания находится автомойка, второй этаж занимает кафе.

На место ЧП приехали девять единиц техники и 32 человека, в том числе от МЧС: пять единиц техники и 19 спасателей. В 14:55 они локализовали пожар. В небо поднимаются густые черные клубы дыма, из кровли вырываются языки пламени.

«Вообще ничего не видно. Это просто…» — делятся впечатлениями во «ВКонтакте» очевидцы.

Источник фото: Instagram

Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.