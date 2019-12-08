  • ТЦ загорелся в Наро-Фоминске. Видео

    08 декабря 2019, 15:49

    Алена Макаренко

    Загорелся торговый центр «Старт», который расположен на въезде в Наро-Фоминск. Пожарные уже локализовали возгорание. Информация появилась на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
    ТЦ загорелся в Наро-Фоминске. Видео

    ТЦ на улице Московская в городском округе Наро-Фоминск вспыхнул 8 декабря, в 12:57. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров. На первом этаже здания находится автомойка, второй этаж занимает кафе.

    На место ЧП приехали девять единиц техники и 32 человека, в том числе от МЧС: пять единиц техники и 19 спасателей. В 14:55 они локализовали пожар. В небо поднимаются густые черные клубы дыма, из кровли вырываются языки пламени.

    «Вообще ничего не видно. Это просто…» — делятся впечатлениями во «ВКонтакте» очевидцы.

    ТЦ загорелся в Наро-Фоминске. Видео | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Никто не пострадал, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.