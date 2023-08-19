19 августа 2023, 12:20
ТЦ «Пролетарский» в Москве эвакуировали из-за возгорания на нижнем этаже
Источник «360»: 2,5 тыс. человек эвакуировали из-за пожара в ТЦ «Пролетарский» в Москве
Около двух с половиной тысяч человек пришлось эвакуировать из-за возгорания на территории торгового центра «Пролетарский». Об этом «360» сообщил источник.
По имеющимся данным, пожар начался на -1-м этаже здания. Там загорелся автомобиль. Пламя уже удалось ликвидировать. Какую площадь оно охватило, неизвестно.
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Данные о пострадавших не поступали. Официально пожар пока никак не прокомментировали.
Ранее в Москве произошел поджог балкона квартиры бывшего следователя, работавшего по делу актера Михаила Ефремова.
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Москва 2023
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