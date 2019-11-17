ТЦ «Океания» эвакуировали на западе Москвы

Сигнализация сработала на третьем этаже ТЦ «Океания» на Кутузовском проспекте на западе Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Источник фото: телеканал «360»

Из здания вывели около тысячи человек. Прибывших на место пожарных сначала не пускала охрана, но после спасатели смогли пройти внутрь.

В пресс-службе столичного главка МЧС уточнили, что сотрудники выехали по заявке о срабатывании сигнализации. Когда сотрудники прибыли на место, то начали проверять здание на признаки загорания. На данный момент признаков возникновения огня специалисты не нашли.

Посетителей магазина начали запускать обратно.

В распоряжении «360» оказалось видео с места событий. На кадрах видно, как люди, некоторые даже без верхней одежды заходят в торговый центр. По данным источника причиной срабатывания сигнализации стало включение ручного извещателя на минус первом этаже.