Происшествия 01 февраля 2024, 17:46 ТЦ «Охотный ряд» в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Охотный ряд» из-за сообщения о минировании РИА «Новости»

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Из ТЦ «Охотный ряд» в центре Москвы эвакуировали почти полтысячи человек. Причиной стало анонимное сообщение о минировании здания. Об происшествии рассказало РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Представитель экстренных служб столицы сообщил, что после поступившего звонка с угрозой взрыва состоялась экстренная эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра. В настоящий момент к зданию прибыли саперы, полицейские и медики. Специалисты начали осматривать помещения торгового центра.

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Станция метро «Охотный ряд», расположенная неподалеку от комплекса, продолжила работать в обычном режиме.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва на концерте Холидей-боя в Брянске. Некоторые СМИ и Telegram-каналы распространили данные об эвакуации десятков зрителей. Однако сам певец опроверг эти слухи.