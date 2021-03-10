Пять машин столкнулись на ТТК в Москве

В Москве на внутренней стороне Третьего транспортного кольца столкнулись пять автомобилей. Одним из участников аварии стало такси, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

ДТП произошло на Рижской эстакаде. На месте работают оперативные службы. Из-за случившегося движение в сторону Русаковской эстакады было затруднено на три километра.

Источник фото: «Дептранс. Оперативно» / Telegram

К настоящему моменту проезжую часть освободили. Причины аварии не уточняются.

В Оренбургской области 10 марта одновременно столкнулись восемь машин. Массовое ДТП произошло на 249-м километре трассы Орск — Оренбург.