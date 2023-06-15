Происшествия 15 июня 2023, 22:43 Цыганский поселок загорелся в деревне Мишково Калужской области МЧС России: четыре дома сгорели в цыганском поселке в деревне Мишково Калужской области

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Крупный пожар произошел в деревне Мишково Боровского района Калужской области. В цыганском поселке загорелись четыре дома, пожару присвоили повышенный ранг. Об этом сообщил начальник третьего пожарно-спасательного отряда, полковник внутренней службы Иван Дьяченко.

Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 20:30 по местному времени (совпадает с московским). Прибывшие подразделения обнаружили, что в цыганском поселке горит четыре строения на площади около 300 квадратных метров.

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«Была угроза распространения на соседние строения, а также переход на строения через улицу. Были вызваны дополнительные силы и средства. В общей сложности на пожаре работало семь пожарных автомобилей, добровольная пожарная команда с Боровска, две машинны МПКХ города Обнинска», — сообщил Дьяченко.

Пожар локализовали в 21:13. Огонь уничтожил четыре жилых строения, две хозяйственные постройки и два автомобиля. Пострадавших и погибших на пожаре нет, сообщил полковник. По предварительной информации, причиной пожара послужило воспламенение чего-то возле строения.