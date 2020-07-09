Цыгане с вилами и ножами ворвались во двор многодетной семьи в Брянске

Мать четырех детей рассказала, что причиной такого поведения соседей стало замечание по поводу агрессивных собак. По данным издания, зять женщины с шестилетней дочерью вышел на прогулку по поселку. У жилища местных цыган на них набросились агрессивные собаки. Мужчина сделал замечание, после чего на него напали с кулаками.

Далее озлобленные соседи с вилами и ножами ворвались во двор семейства. Хозяйка дома получила многочисленные ушибы, ее мужу сломали ногу, ударив по ней металлической трубой. У зятя травма головы, информирует «Царьград».

Пострадавшая отметила, что если бы они вовремя не спрятались в доме, нападение могло закончиться намного хуже. Когда приехали представители правоохранительных органов, цыгане накинулись на них с косой. Полицейские были вынуждены отступить. Женщина призналась, что боится безнаказанности действий своих соседей.