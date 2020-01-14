14 января 2020, 11:12
Цистерны с горючим сошли с рельсов в Санкт-Петербурге
Пять цистерн с горючей жидкостью сошли с рельсов в Санкт-Петербурге ночью с 13 на 14 января. Инцидент произошел на станции Москва-Сортировочная. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на начальника отделения информации и общественных связей УТ МВД России по СЗФО Альбину Голубеву.
По словам Голубевой, авария случилась после полуночи, никто не пострадал, утечка топлива не зафиксирована. На месте аварии работает оперативно-следственная группа.