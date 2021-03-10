Цистерна с топливом загорелась в Нижегородской области

Произошел пожар в Нижегородской области. Загорелась цистерна с печным топливом. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону

Пожар локализовали за час. Тушение еще не окончено. Во время происшествия никто не пострадал. Выясняются обстоятельства и детали происшествия.

Ранее мощный пожар произошел на востоке Франции, в дата-центре крупнейшего европейского хостинг-провайдера OVH. В результате перестали работать многие популярные сайты по всему миру.