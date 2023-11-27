Происшествия 27 ноября 2023, 14:08 Цистерна с топливом сошла с рельсов в Архангельской области

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Цистерна с дизельным топливом сошла с железнодорожных путей утром 27 ноября в Архангельской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По предварительным данным, цистерна опрокинулась на бок. На место происшествия направили пожарный поезд, спасатели ликвидировали утечку топлива.

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Отмечается, что в результате схода цистерны с рельсов никто не пострадал, поезда ходят по расписанию.