Цистерна с мазутом взорвалась в Находке. В городе ввели режим ЧС

Произошла разгерметизация цистерны объемом 2,5 тысячи кубометров, уточнили в ведомстве. На работу котельной авария не повлияла.

В Находке ввели режим чрезвычайной ситуации, чтобы использовать для ликвидации аварии средства резервного фонда, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Он рассказал, что что при взрыве крышку цистерны отбросило на 10 метров. В результате никто не погиб. Часть топлива попала в озеро Соленое.

Ликвидация последствий ЧП займет несколько дней. Теплоснабжение Находки, по словам главы региона, не будет нарушено, поскольку имеются запасы мазута.

По данным МЧС, уже собрано более 300 кубометров водомазутной смеси. На месте работают 144 человека.