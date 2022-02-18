Цистерна с газом взорвалась в промзоне в Чечне. Видео

Цистерна с пропаном взорвалась в городе Урус-Мартан в Чечне. После этого в небо взмыл огромный столб пламени и черного дыма. На месте работают спасатели.

По данным МЧС, сообщение о ЧП в промзоне на улице Магомеда Мирзоева поступило в ведомство в 10:25. Прибывшие спасатели установили, что произошла разгерметизация стационарной цистерны с пропаном емкостью 60 кубических метров. После этого начался пожар.

В пресс-службе отметили, что угрозы населенным пунктам из-за происшествия нет. По предварительной информации, никто не пострадал. Пожарные пытаются не допустить, чтобы огонь распространился на соседние цистерны и производственное здание.

В 11:10 пожар удалось локализовать. Над ликвидацией работают более 60 человек и 14 единиц техники.