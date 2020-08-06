Цистерна из-под нефтепродуктов взорвалась в Иванове

Взрыв прогремел в цистерне из-под нефтепродуктов в ивановском вагоноремонтном депо. В результате пострадали несколько человек, которым оказывают необходимую помощь.

ЧП произошло утром 6 августа, во время проведения ремонтных работ. Само вагоноремонтное депо принадлежит ООО «БалтТрансСервис» и находится на улице Короткова в Иванове.

«В результате хлопка паров в цистерне возгорания не произошло. Имеются пострадавшие», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ивановской области.

Источник фото: МЧС России по Ивановской области

На месте продолжают работать 49 человек и 15 единиц техники. Из них от МЧС были направлены семь сотрудников и две единицы техники. Все причины и обстоятельства взрыва пока выясняются.