Эксклюзив 16 марта 2024, 21:08 Цирковая гимнастка сорвалась с кольца во время выступления в Новосибирске Воздушная гимнастка сорвалась с высоты в Новосибирске

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Цирковая гимнастка сорвалась с высоты прямо во время выступления в Новосибирске. В распоряжении «360» оказалось видео ее падения.

На шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе» 25-летняя Елизавета Чумакова без страховки выполняла вис на одной стопе, но не удержалась и упала на арену.

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После падения гимнастка не встала, ее унесли со сцены. Артистку госпитализировали, она находится в сознании.

Жительница Новосибирска рассказала «360», что была на шоу с утра. Опасный трюк тогда прошел благополучно, хотя и удивил ее.

«Эта же артистка, утром ходили на него. Трюк был благополучно закончен. Именно он меня удивил — без страховки и очень сложно, конечно. Приезжали домой, а тут такие новости. Очень жаль», — рассказала зрительница.

Народный артист России Эдгард Запашный в Telegram-канале разместил видеообращение самой пострадавшей гимнастки. Девушка находится в больнице на обследовании, и, по ее словам, чувствует себя нормально. Артистка объяснила, что не стала вставать после падения из-за стандартных мер предосторожности для таких случаев.

«Да, действительно, сегодня со своего любимого одного носка я слетела. Высота была невысокая. Все нормально. <…> Я жива, здорова», — рассказала гимнастка.

Запашный уточнил, что у Чумаковой незначительные переломы пяток и тазобедренного сустава.

Артистка Большого Московского цирка Влада Морозова потеряла сознание за кулисами после выступления. Позже она умерла в реанимации первой Градской больницы.