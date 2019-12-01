Циркач-мотоциклист упал во время выступления в Подмосковье. Видео

Артист цирка Демидовых упал во время исполнения своего трюка в подмосковном Сергиевом Посаде. Он ехал на мотоцикле внутри большого шара из металлической сетки, и в какой-то момент что-то пошло не так. В цирке рассказали «360», что с артистом все в порядке.

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«Он жив, здоров. Приходите сегодня, смотрите. Ничего серьезного не произошло», — заявил собеседник.

Некоторые пользователи соцсетей, которые были на представлении, выложили фото и видео инцидента. «Цирк Демидовых, неудачно навернулся, все были в шоке. Скорейшего выздоровления парню», — написала Елена Евстигнеева во «ВКонтакте».

Международный цирк Демидовых — это шапито. В представлениях заняты артисты из 14 стран мира.