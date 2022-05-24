Церковь загорелась на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщил источник «360» в экстренных службах. Пламя, по предварительным данным, полыхает рядом с церковью.

В городском главке МЧС подтвердили факт возгорания. На месте уже работают подразделения.

«Возгорание хозяйственной постройки», — отметили в ведомстве.

Огонь вспыхнул в доме № 4 по Солдатской улице. На втором этаже здания — открытое горение. Судя по карте, рядом с указанным адресом находится церковь Петра и Павла.

Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Информации о причинах возгорания и пострадавших нет.