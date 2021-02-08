Церемония прощания с погибшими в Красноярске пожарными пройдет 9 февраля

В Красноярске во вторник состоится прощание с тремя спасателями, погибшими при тушении пожара на автомобильном складе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Траурная церемония прощания с пожарными Анатолием Жалнерчиком, Алексеем Пузыревым и Максимом Рябцевым пройдет 9 февраля с 10:00 до 12:00 по местному времени. Она будет организована в Культурном центре на Высотной (ГорДК). Погибших спасателей похоронят на Аллее славы Бадалыкского кладбища, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Пожар возник на складе автомобильных запчастей в Красноярске 3 февраля. К возгоранию, по предварительной версии, мог привести аварийный режим работы электросети. В огне также погиб сотрудник склада.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о награждении красноярских пожарных, погибших при исполнении служебного долга, орденами Мужества посмертно.

Следственный комитет РФ ранее возбудил по факту пожара уголовные дела, арестованы двое подозреваемых. Фигурантами дела стали представители компании-владельца склада.