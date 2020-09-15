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    15 сентября 2020, 17:11

    Центральный рынок загорелся в Шахтах на площади 600 квадратов

    Андрей Иванов

    Пожар вспыхнул на Центральном рынке города Шахты (Ростовская область). По данным регионального главка МЧС, огонь горит на площади 600 квадратных метров. Людей уже вывели с территории рынка.

    «В 16:08 по Москве в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103, [начался] пожар на Центральном рынке. По оперативным данным, [огонь горит] на площади 600 квадратных метров. В 16:25 по Москве ранг пожара увеличен до второго. Проведена эвакуация», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы регионального ведомства.

    Пожар тушат 35 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет.

    Новости SMI.FM