Центральный рынок загорелся в Шахтах на площади 600 квадратов

Пожар вспыхнул на Центральном рынке города Шахты (Ростовская область). По данным регионального главка МЧС, огонь горит на площади 600 квадратных метров. Людей уже вывели с территории рынка.

«В 16:08 по Москве в Ростовской области, город Шахты, проспект Победы Революции, 103, [начался] пожар на Центральном рынке. По оперативным данным, [огонь горит] на площади 600 квадратных метров. В 16:25 по Москве ранг пожара увеличен до второго. Проведена эвакуация», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы регионального ведомства.

Пожар тушат 35 человек и 12 единиц техники. Информации о пострадавших и причинах ЧП пока нет.