Происшествия 29 мая 2023, 16:22 Центральный рынок загорелся в Ессентуках

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В Ессентуках пожарные ликвидировали крупный пожар, который случился в ночное время суток на территории Центрального рынка в переулке Базарный. Об этом написал сайт newstracker.ru, ссылаясь на слова сити-менеджера Александра Некристова.

До приезда спасателей пламя успело распространиться на территории в 110 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в течение часа.

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Информации о пострадавших и погибших не поступало.