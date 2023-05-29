29 мая 2023, 16:22
Центральный рынок загорелся в Ессентуках
В Ессентуках пожарные ликвидировали крупный пожар, который случился в ночное время суток на территории Центрального рынка в переулке Базарный. Об этом написал сайт newstracker.ru, ссылаясь на слова сити-менеджера Александра Некристова.
До приезда спасателей пламя успело распространиться на территории в 110 квадратных метров. Возгорание удалось ликвидировать в течение часа.
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Информации о пострадавших и погибших не поступало.
Пожары
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