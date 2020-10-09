Центральный аппарат СК начал расследовать дело о гибели Софии Конкиной

Дело о гибели Софии Конкиной передали в центральный аппарат. Это произошло после обращения артиста Владимира Конкина к председателю Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил следователям отработать все возможные версии гибели девушки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«В связи с обращением актера Владимира Конкина к председателю СК России Александру Бастрыкину глава ведомства поручил передать материалы уголовного дела для дальнейшего всестороннего расследования в производство следователей центрального аппарата СК», — сказали в ведомстве.

Актер Владимир Конкин с самого начала заявлял, что его дочь убили. Он предполагал, что это мог быть ее сожитель. Тем не менее в смерти девушки еще никого не обвинили.

София Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба Jump на Красной Пресне 24 сентября. Врачи смогли запустить ее сердце на время, но спасти девушку не удалось.

Ранее таролог Саона решила высказать свою версию гибели дочери известного артиста. Она предположила, что в ее смерти никто не виноват, но в последний день девушку сильно что-то беспокоило, передает РИА ФАН.