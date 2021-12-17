Центральные улицы Перми затопило после прорыва водопровода

Водовод прорвало в Перми. В результате затопило центральные улицы — часть Локомотивной и площадь Гайдара. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт ресурсоснабжающей компании «Новогор-Прикамье».

«При работах строительной организации на улице Локомотивная поврежден магистральный водовод диаметром 600 милисметров. Специалисты „Новогор-Прикамье“ в связи с сильной утечкой воды проводят обследование и отключение поврежденного участка», — рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники квалифицированных служб занимаются ликвидацией последствий аварии. Давление воды в некоторых районах упало, передали «Дни.ру».