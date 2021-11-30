Вертолет потерпел крушение в центральной части Ирана

Вертолет потерпел крушение в Иране в провинции Чехармехаль и Бахтиария. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на т телерадиовещательную корпорацию IRIB.

Спасатели уже прибыли на место происшествия. Информации о количестве пассажиров на борту, а также причинах аварии не поступало.

Ранее крушение самолета произошло в аэропорту на острове Бивер в штате Мичиган. В результате скончались четыре человека. Один получил травмы. Всего на борту самолета находились пять человек. Пострадавшего госпитализировали.