Происшествия 04 июня 2023, 12:39 Центральная клиническая больница загорелась в Новосибирске МЧС сообщило о возгорании крыши больницы в Советском районе Новосибирска

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В Советском районе Новосибирска загорелась кровля больницы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На место происшествия отправились пожарные.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 15:35 по местному времени.

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«На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу. Подробности уточняются», — заявили в министерстве.

Telegram-канал «Ненаучный городок» уточнил, что пожар разгорелся на улице Пирогова. Пламя охватило кровлю Центральной клинической больницы. Авторы публикации отметили, что поднимающийся от горящего медицинского учреждения видно в других районах города.

«Горит крыша больницы. По оперативным данным, всех эвакуировали», — рассказал изданию «Академ.Инфо» начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

Читательница издания заявила, что в больнице могли взорваться кислородные баллоны. Официального подтверждения этой информации нет.