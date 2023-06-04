04 июня 2023, 12:39
Центральная клиническая больница загорелась в Новосибирске
МЧС сообщило о возгорании крыши больницы в Советском районе Новосибирска
В Советском районе Новосибирска загорелась кровля больницы, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. На место происшествия отправились пожарные.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурной службы в 15:35 по местному времени.
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«На момент прибытия горела кровля по всей площади. Пожарные расчеты следуют по повышенному рангу. Подробности уточняются», — заявили в министерстве.
Telegram-канал «Ненаучный городок» уточнил, что пожар разгорелся на улице Пирогова. Пламя охватило кровлю Центральной клинической больницы. Авторы публикации отметили, что поднимающийся от горящего медицинского учреждения видно в других районах города.
«Горит крыша больницы. По оперативным данным, всех эвакуировали», — рассказал изданию «Академ.Инфо» начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
Читательница издания заявила, что в больнице могли взорваться кислородные баллоны. Официального подтверждения этой информации нет.
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