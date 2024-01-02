Происшествия 02 января 2024, 11:03 Центр Владивостока оцепили из-за подозрительного предмета МВД: центр Владивостока оцепили из-за обнаружения подозрительного предмета РИА «Новости»

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Полицейские оцепили центр Владивостока после обнаружения подозрительного предмета. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Приморскому краю.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло на Алеутской улице. Прибывшие на место специалисты-взрывотехники и правоохранители установили, что подозрительный предмет — это страйкбольная граната.

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Оцепление с территории сняли, гранату отвезли на утилизацию, о пострадавших не сообщается.

В октябре мужчина в Череповце взорвал страйкбольную гранату в одной из пекарен, напомнил RT. Он возмутился, что ему отказались выдать выпечку бесплатно, после чего метнул гранату в продавщицу, которая получила травму кисти. В отношении злоумышленника завели уголовное дело, ему грозит семь лет лишения свободы.

В августе полицейские задержали жителя Санкт-Петербурга, который попытался взорвать страйкбольную гранату во время фурри-фестиваля в Удельном парке.