  • Центр помощи детям-инвалидам Севастополя разгромили неизвестные

    09 декабря 2019, 13:43

    Анатолий Минкин

    Неизвестные разгромили помещение общественной организации родителей детей-инвалидов «Особые дети» в Севастополе. Об этом на своей странице в Facebook написала член Общественной палаты города Наталья Кирюхина.

    Она рассказала, что в помещении долго шел ремонт. Планировалось, что там запустят проекты для детей с ментальными нарушениями. Однако все, что сделали уничтожили неизвестны.

    «Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка», — перечислила она.

    В пресс-службе городского управления МВД России в беседе с РИА «Новости» заявили, что в данный момент начата проверка, чтобы найти вандалов.

    «Поступило заявление о повреждении имущества центра. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причастные лица», — уточнили в ведомстве.

    Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что руководство города поможет родителям восстановить центр. «Приложим все усилия, чтобы привести все в порядок», — подчеркнул он.