Центр помощи детям-инвалидам Севастополя разгромили неизвестные

Она рассказала, что в помещении долго шел ремонт. Планировалось, что там запустят проекты для детей с ментальными нарушениями. Однако все, что сделали уничтожили неизвестны.

«Впечатаны в стены следы чьих-то ног, вырваны розетки, изуродованы стены, ванная комната, разбита плитка», — перечислила она.

В пресс-службе городского управления МВД России в беседе с РИА «Новости» заявили, что в данный момент начата проверка, чтобы найти вандалов.

«Поступило заявление о повреждении имущества центра. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются причастные лица», — уточнили в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что руководство города поможет родителям восстановить центр. «Приложим все усилия, чтобы привести все в порядок», — подчеркнул он.