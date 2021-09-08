Центр подготовки космонавтов проверит информацию о гибели сотрудника при взрыве в Ногинске

В Центре подготовки космонавтов проверяют информацию о том, что начальник отделения водолазов Александр Соловьев мог погибнуть в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске. Об этом представитель ЦПК сообщил ТАСС.

В СМИ ранее сообщили, что одним из двух погибших в результате ЧП в Ногинске якобы мог быть начальник отделения водолазов ЦПК. В центре пока не готовы подтвердить это.

«Мы сейчас проверяем информацию, не могу пока точно сказать», — сообщили в ЦПК.

Бытовой газ взорвался в девятиэтажном панельном доме в Ногинске утром в среду. Правоохранители рассматривают версии несчастного случая, халатности или нарушения правил эксплуатации газового оборудования. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин ранее сообщил, что спасатели извлекли из-под обломков тела двух погибших. Неизвестно местонахождение еще пяти жильцов дома, которые не выходят на связь. Число пострадавших в результате взрыва газа в доме между тем достигло 14 человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пострадавшим жильцам выплатят от 100 до 500 тысяч рублей.