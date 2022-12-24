24 декабря 2022, 19:44
Центр изучения испанской культуры загорелся в Москве
Источник «360» сообщил о пожаре в Центре изучения испанской культуры
Пожар начался в Центре изучения испанской культуры в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
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Учреждение располагается на улице Кузнецкий Мост в центре столицы, в Доме иностранной книги. Собеседник уточнил, что в результате происшествия есть пострадавший. На место выехала медицинская бригада для оказания помощи.Еще один источник "360" заявил, что запах гари наблюдался на третьем этаже здания, где располагается ресторан. Открытого пламени не нашли. Пострадавших не обнаружили.
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