Эксклюзив 24 декабря 2022, 19:44 Центр изучения испанской культуры загорелся в Москве Источник «360» сообщил о пожаре в Центре изучения испанской культуры РИА «Новости»

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Пожар начался в Центре изучения испанской культуры в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

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Учреждение располагается на улице Кузнецкий Мост в центре столицы, в Доме иностранной книги. Собеседник уточнил, что в результате происшествия есть пострадавший. На место выехала медицинская бригада для оказания помощи.