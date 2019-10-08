Центр Екатеринбурга остался без отопления и горячей воды

Управляющая компания сообщила жителям, что причиной отключения стал прорыв на теплосети. Виновными в аварии сотрудники управляющей компанию назвали Екатеринбургскую теплосетевую компанию.

Однако Екатеринбургская теплосетевая компания сообщила, что «жителям домов, оставшихся без горячей воды и отопления, следует обратиться в свои управляющие компании. Если отключение произошло из-за ремонта, в УК им назовут все точные сроки». Такую информацию предоставила пресс-служба теплосетей.