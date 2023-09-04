Происшествия 04 сентября 2023, 14:48 Центр Донецка попал под массированный обстрел ВСУ Глава Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли проспект Мира и улицу Розы Люксембург

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Украинские войска днем 4 сентября обстреляли Донецк. Снаряды рухнули на улице Розы Люксембург и проспекте Мира, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«Прилет вражеских снарядов в районе улицы Розы Люксембург и проспекта Мира», — написал он.

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Алексей Кулемзин показал снимок из центра города, на котором над зданиями поднялся дым. Он сообщил, что под обстрел попали Киевский и Ворошиловский районы города. Возле многоквартирного дома по проспекту Мира загорелся автомобиль.

Обстрел начался в 15:15, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Из Яснобородовки выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. В соцсетях показали видео одного из ударов.

В первой половине дня Вооруженные силы Украины атаковали Петровский и Куйбышевский районы Донецка, в том числе с использованием кассетных снарядов. За сутки 3 сентября ДНР обстреляли 75 раз, повредили частные дома, детский сад и линии электропередач. По данным штаба теробороны ДНР, погиб один мужчина, пострадали женщина и мужчина.