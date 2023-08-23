Важное 23 августа 2023, 10:08 Центр Донецка оказался под массированным обстрелом ВСУ Мэр Донецка Кулемзин: центр города находится под массированным обстрелом ВСУ РИА «Новости»

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Центр Донецка находится под массированным обстрелом Вооруженных сил Украины, в зоне риска оказалась граница между Ворошиловским и Киевским районами. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По словам главы Донецка, очевидцы сообщили об осколках снарядов возле магазина «Изумруд». Кулемзин призвал местных жителей не покидать укрытия и быть осторожными.

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«Не исключены повторные прилеты!» — предупредил мэр.

Глава административного центра ДНР опубликовал сообщение об обстреле в 09:43 по местному времени (совпадает с московским). В 09:55 он написал, что удары по городу со стороны ВСУ продолжаются и призвал людей не выходить из укрытий.

«Укронацисты продолжают бить по центру Донецка», — сообщил Кулемзин.