13 февраля 2023, 15:50
Центр «Амурский тигр» озвучил подробности расследования гибели охотника в Хабаровском крае
Центр «Амурский тигр»: точная причина смерти охотника в Хабаровском крае не установлена
Охотник, останки которого обнаружили в Хабаровском крае, погиб еще в конце декабря прошлого года, точные причины смерти мужчины пока неизвестны, заявили представители центра «Амурский тигр». Обращение появилось в Telegram-канале организации.
Представители центра обратили внимание, что в соцсетях тиражируют новости о том, что охотника якобы убил тигр. Но пока истинные причины гибели человека не установлены. Наверняка известно только то, что мужчина погиб в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.
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«Причастен ли к смерти человека тигр или какое-либо другое дикое животное, утверждать пока нельзя», — подчеркнули специалисты организации.
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В центре также обратили внимание, что в районе, где нашли останки охотника, по данным учета, вообще нет тигров. Но медведей достаточно много.
По данным ТАСС, растерзанное тело обнаружили рядом с поселением Нельма. Погибший был охотником с Сахалина. Его поиски начали вести после обращения родственников, обеспокоенных длительным отсутствием мужчины. Участники поискового отряда утверждали, что рядом с телом зафиксировали тигриные следы.
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