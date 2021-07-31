Произошла авария на железнодорожном переезде в Калужской области. Столкнулись цементовоз и пассажирский поезд «Адлер — Москва».

По данным пресс-службы МЧС, на место происшествия прибыли пожарные и спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Получить от ведомства более подробную информацию пока не удалось.

На фото с места аварии видно, что грузовик не подлежит ремонту.

Источник фото: сайт МЧС

По данным правительства Калужской области, водитель грузовика погиб. Пассажиров эвакуируют, среди них никто не пострадал. Сейчас их доставляют до вокзалов.