31 мая 2023, 18:06
Цементный завод загорелся в Красноярске
В Красноярске спасатели накануне потушили крупный пожар на цементном заводе. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
В сообщение ведомства говорится, что на территории завода горело неиспользуемое помещение.
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«Горела транспортная лента в неэксплуатируемом здании на территории цементного завода», — процитировал сайт newizv.ru слова представителей главка МЧС.
Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители. Пострадавших в пожаре нет.
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