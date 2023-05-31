Происшествия 31 мая 2023, 18:06 Цементный завод загорелся в Красноярске

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В Красноярске спасатели накануне потушили крупный пожар на цементном заводе. Площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

В сообщение ведомства говорится, что на территории завода горело неиспользуемое помещение.

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«Горела транспортная лента в неэксплуатируемом здании на территории цементного завода», — процитировал сайт newizv.ru слова представителей главка МЧС.

Сейчас в причинах случившегося разбираются правоохранители. Пострадавших в пожаре нет.