Цементный завод загорелся на севере Москвы. Видео

На севере Москвы загорелся завод по производству цемента. Как сообщили «360» в МЧС, распространение огня удалось остановить, но тушение еще продолжается.

Очевидцы сняли происшествие на мобильный телефон — на кадрах видны черные клубы дыма.

Все случилось ранним утром. Что стало причиной возгорания — пока не понятно.

«В Москве по адресу ул. Авторемонтная д. 5 произошел пожар в ангаре на территории цементного завода. В 08:38 силами пожарно-спасательных подразделений огонь удалось локализовать на площади 700 квадратных метров», — рассказали «360» в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. На место съехались более 50 сотрудников МЧС и 17 единиц техники.

Обстоятельства пожара выясняются.