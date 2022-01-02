Целый подъезд затопило в Люберцах. Аварию оперативно устранили

В Люберцах на Весенней улице, 10 из-за прорыва трубы затопило целый подъезд. Водой залило все 11 этажей. Авария произошла поздно вечером, но ремонтники все оперативно устранили, сообщили в Государственной жилищной инспекции Подмосковья.

Вода обильно стекала по всему подъезду сверху донизу, как можно заметить на кадрах. Жильцам было опасно выходить на лестничную площадку. Во время потопа остановились лифты. Вода проникла в электрические щиты на этажах.

Местные жители в соцсетях поблагодарили аварийщиков, которые быстро сработали.

В Госжилинспекции Подмосковья сообщили, что в 22:30 в подъезде сорвало запорный кран горячего водоснабжения. Уже в 01:00 авария была полностью устранена бригадой коммунальщиков, которые произвели замену части трубы. Лифты оставили на просушку.

Ранее 29 декабря в Рязани в новостройке упал лифт с пассажирами. К счастью, кабина не свалилась в шахту, а застряла на уровне четвертого этажа. Людям помогли выбраться механики. Никто не пострадал, но у одной женщины случилась истерика.