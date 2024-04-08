Происшествия 08 апреля 2024, 11:45 Целые микрорайоны Тюмени уйдут под воду — МЧС МЧС России сосредоточит силы в Тюмени из-за риска затопления микрорайонов РИА «Новости»

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Значительный подъем воды спрогнозировали в Тюмени. Из-за угрозы подтопления микрорайонов группировку спасателей сосредоточат на этом населенном пункте, объявил на выездном расширенном заседании комитетов Госдумы замглавы МЧС России Виктор Яцуценко. Его процитировало РИА «Новости».

«В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку», — сказал он.

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Виктор Яцуценко сообщил, что решением руководства МЧС России в районах возможного подтопления усилят тяжелую авиацию. Ее задействуют в эвакуации жителей и доставке грузов.

Паводок начался в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. По информации МЧС России, в зону подтопления попали 10,4 тысячи жилых домов на территории 39 регионов. В одной только Оренбургской области эвакуировали более 6,1 тысячи человек, власти сообщили о подъеме воды на рекордный уровень.