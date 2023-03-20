Происшествия 20 марта 2023, 13:56 Цельнометаллический ларек охватило пламенем в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Там загорелся цельнометаллический ларек. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу петербургского главка МЧС.

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Информация о возгорании поступила в 21:46 по местному времени. Загорелся ларек неподалеку от дома № 1 по Якорной улице. На тушение потребовалось порядка 20 минут. К тушению привлекли 10 человек личного состава и два автомобиля спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало. В ближайшее время предстоит установить причину пожара.