Происшествия 09 июня 2023, 11:35 Целью попавшего в дом беспилотника был авиазавод в Воронеже ТАСС: попавший в дом беспилотник пытался атаковать авиазавод в Воронеже РИА «Новости»

Читать 360tv в

Беспилотник, попавший в жилую многоэтажку в Воронеже, пытался атаковать авиазавод. БПЛА заглушили средства радиоэлектронной борьбы, сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

«Целью атаки дрона, по оперативной информации, был авиационный завод. Он летел в его сторону», — подчеркнул он.

Реклама

По его словам, средства РЭБ поразили беспилотник и его обломки попали в дом на улице Белинского. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, в результате ЧП пострадали три человека. Им оказали помощь, от госпитализации люди отказались.

На месте работают сотрудники ФСБ, МЧС, правоохранительные органы. Все обстоятельства происшествия уточняются.