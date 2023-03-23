Важное 23 марта 2023, 12:44 Целью покушения в Мелитополе был замглавы отдела участковых — СК

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Целью покушения в Мелитополе стал замглавы отдела участковых местного УВД. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы российского СК. Их процитировал ТАСС.

По данным представителей ведомства, из-за покушения возбудили два уголовных дела. Их ведут сотрудники следственных органов СК России по Запорожской области.

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«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь», — сообщили в пресс-службе комитета.

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Также представители ведомства отметили, что произошедшее расценили как нарушение части первой статьи 222.1 и статьи 317 уголовного кодекса России.

Таким образом в СК РФ прокомментировали расследование утреннего взрыва на улице Крупской в Мелитополе. Громкий звук раздался примерно в 07:40 по московскому времени. В итоге пострадал сотрудник полиции, который шел на работу. По его обычному маршруту заложили самодельное взрывное устройство, которое и сдетонировало. В результате пострадавшего госпитализировали.