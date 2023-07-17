Происшествия 17 июля 2023, 10:18 Целью неудавшейся атаки ВСУ по Севастополю стала Балаклавская ТЭС — СМИ Shot: ВСУ пытались атаковать Балаклавскую ТЭС в Севастополе РИА «Новости»

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В Севастополе сбили беспилотник. Украинские войска намеревались с его помощью повредить Балаклавскую ТЭС, сообщил Telegram-канал Shot.

Попытку ударить по предприятию предприняли 16 июля около 13 часов. По информации канала, Вооруженные силы Украины направили на Севастополь беспилотник-камикадзе самолетного типа, но российские войска сбили его на безопасном расстоянии от Балаклавской ТЭС и других построек. Никто не пострадал.

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Это была не единственная атака БПЛА по Севастополю в тот день. Жители слышали ночью громкие звуки со стороны Черного моря. Губернатор Михаил Развожаев сообщал, что военные остановили 10 беспилотных аппаратов. Некоторые из них сбили, другие заглушили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Из-за атаки в Севастопольской бухте приостанавливали движение парома и катеров.

Ночью 17 июля ЧП произошло на Крымском мосту. Михаил Развожаев сообщил, что это не скажется на обеспеченности Севастополя топливом и продуктами.