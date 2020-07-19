Целью напавших на экс-директора «Ростсельмаша» было ограбление

Напавшие на экс-главу «Ростсельмаша» Юрия Пескова и его сестру хотели совершит ограбление. Бывший директор завода был госпитализирован с травмами головы и тела, его сестра — погибла.

Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении Следкома РФ по Ростовской области.

«По предварительным данным, целью преступников было завладение имуществом потерпевших», — сказал представитель управления.

Ведомство сообщило, что по факту нападение возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и разбое. Криминалисты осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства и круг причастных лиц.

Нападение на дом Пескова в селе Новомаргаритовка Азовского района произошло 19 июля. 83-летний пенсионер был госпитализирован, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Его 80-летняя сестра погибла.