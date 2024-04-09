Происшествия 09 апреля 2024, 11:31 Целью БПЛА в Воронежской области стал учебный центр — СМИ Baza: украинские БПЛА атаковали в Воронежской области учебный авиацентр РИА «Новости»

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Украинские беспилотники в Воронежской области нацелили на Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова. Оба дрона врезались в здание на уровне четвертого этажа, сообщил Telegram-канал Baza.

Атака произошла около трех часов утра. Сначала в здание учебного центра врезался первый беспилотник, затем через час в это же место влетел второй. По информации канала, никто не пострадал. Дроны лишь разбили остекление и повредили фасад учебного центра.

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Власти Воронежской области подтвердили факт атаки, но не указали место удара. Губернатор Александр Гусев сообщил, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы обезвредили БПЛА. Минобороны России заявило, что в регионе ликвидировали два дрона, еще столько же уничтожили в Белгородской области. У побережья Крыма остановили противокорабельную ракету «Нептун».