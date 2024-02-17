Происшествия 17 февраля 2024, 17:35 Целью атаки украинского беспилотника назвали курский спиртзавод Shot: украинский беспилотник атаковал насосную станцию курского спиртзавода РИА «Новости»

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Запущенный с территории Украины беспилотник атаковал насосную станцию спиртового завода «Курскпродукт» в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, дрон залетел на территорию России вечером в минувшую пятницу, 16 февраля, и выпустил снаряд в сторону насосной станции предприятия. Разлетевшиеся осколки повредили только трактор и машину. Других последствий атаки на земле не нашли.

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Вчерашний обстрел ВСУ оставил без света жителей деревни Городище и части села Козино Рыльского района Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт заявил, что аварийные бригады прибудут на место после того, как ситуация в районе станет безопасной.

В субботу, 17 февраля, дежурные средства воздушной обороны сбили украинский дрон около города Курчатов в Курской области, где расположена атомная электростанция.

Губернатор Старовойт поблагодарил военных за оперативную реакцию и подчеркнул, что в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал. Он добавил, что никаких повреждений ни один объект не получил.