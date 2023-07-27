27 июля 2023, 16:30
Целительницу из Краснодарского края осудили на три года за мошенничество
В Краснодаре суд вынес приговор женщине, которая за деньги предлагала исцелить клиентку от недугов. Об этом написал «Царьград».
Случай произошел еще в 2019 году, когда мошенница убедила потерпевшую, что она якобы с помощью магических ритуалов поможет избавиться ей от всех трудностей и поправить здоровье. Она присваивала себе деньги, полученные для совершения обряда. Таким образом, ей удалось забрать три миллиона рублей.
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Обвиняемой присудили три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Суд
Мошенничество
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