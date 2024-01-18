Происшествия 18 января 2024, 15:51 Цель атаки украинского дрона раскрыли в Санкт-Петербурге Совладелец Петербургского нефтяного терминала Скигин назвал его целью атаки БПЛА РИА «Новости»

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Целью украинского беспилотника в Ленинградской области мог стать Петербургский нефтяной терминал. Об этом РБК сообщил совладелец инфраструктурного объекта Михаил Скигин.

По его словам, грамотные действия отечественной системы противовоздушной обороны предотвратили атаку, которая могла привести к большому урону экологии и человеческим жертвами.

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«Они помогли предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой мог стать огромный экологический урон Балтике, человеческие жертвы, страшные последствия», — сказал Скигин.

Утром 18 января Минобороны сообщило о ночном перехвате беспилотного летательного аппарата самолетного типа в небе над Ленинградской областью. В администрации региона уточняли, что в связи с подавлением дрона никто из местных жителей не пострадал, разрушений нет.

Жители Канонерского острова в Санкт-Петербурге рассказывали «360», что в момент перехвата дрона слышали громкий хлопок.