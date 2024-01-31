Происшествия 31 января 2024, 10:53 Цех с паллетами загорелся в Карпинске на 800 «квадратах» МЧС показало видео тушения крупного пожара в цеху с паллетами в Карпинске

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Цех с паллетами загорелся в Карпинске на 800 квадратных метрах. О крупном пожаре сообщили в пресс-службе МЧС. В Telegram-канале ведомства появились фото и видео с места происшествия.

После начала возгорания из цеха самостоятельно эвакуировались 10 человек. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

На месте работают 33 специалиста и девять единиц техники. В 10:15 спасатели сообщили о ликвидации открытого горения. Тушение продолжается, заключили в пресс-службе.

Утром 31 января также появились данные о крупном пожаре на складе обуви в поселке Муромцево Владимирской области. Огонь успех охватить 2,5 тысячи квадратных метров.