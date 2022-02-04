Цех птицефабрики загорелся в Солнечногорске на 1000 кв. м

Цех на птицефабрике загорелся на 1000 квадратных метрах в Солнечногорске. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

Птицефабрика загорелась в поселке Ржавки, в доме 16 а. Вызов пожарным пришел в 12:40, возгорание локализовали до 800 метров.

«Загорелся цех на птицефабрике. По предварительным данным, он используется под хранение, как склад. Сообщение о возгорании поступило в 12:40 по адресу: город Солнечногорск, поселок Ржавки, дом 16 а. Сейчас площадь пожара составляет 800 квадратных метров, горит кровля», — сказали в ведомстве.

На месте работают пожарные, более актуальная информация уточняется.